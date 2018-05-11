Студия красоты «Malinki»

В меню услуг — уникальный авторский массаж, который направлен на глубокую проработку мышц лица и дает мощный лифтинг - эффект уже после первой процедуры. Процедура пробуждает и подтягивает мышцы лица, кожу и снимает отеки. В концепции студии нет травмирующих уколов или агрессивных процедур — только максимально эффективные и быстрые уходы за кожей лица, которые можно делать даже в обеденный перерыв.