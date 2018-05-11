Фитнес для тела состоит из комплекса движений, способствующих укреплению и оздоровлению организма.
Каждая женщина заслуживает того, чтобы выглядеть и чувствовать себя роскошно!
Каждая женщина заслуживает того, чтобы выглядеть и чувствовать себя роскошно!
Mесто полностью посвященное благополучию и красоте лица, чтобы заботиться о себе естественным способом.
Место, где вы можете расслабиться, бороться с усталостью, морщинами и получить результат лифтингового эффекта.
Массаж применяется не только при уже сформированных возрастных изменениях, но и с целью профилактики их проявления.
Массаж лица –это естественное омоложение лица!
Наш посетитель не просто клиент, которому мы
оказываем профессиональные услуги - это наш желанный гость.
В меню услуг — уникальный авторский массаж, который направлен на глубокую проработку мышц лица и дает мощный лифтинг - эффект уже после первой процедуры. Процедура пробуждает и подтягивает мышцы лица, кожу и снимает отеки. В концепции студии нет травмирующих уколов или агрессивных процедур — только максимально эффективные и быстрые уходы за кожей лица, которые можно делать даже в обеденный перерыв.Записаться
Подтянутый овал лица.
Постепенное заполнение морщин.
Естественная стимуляция выработки коллагена.
Устранение любых признаков усталости на лице.
Позвонить по указанным в контактах телефонах. Мы ждем Вас ежедневно с 9:00 до 21:00 в студии красоты "Malinki".
Женщины и мужчины любого возраста.
60 минут.
курс от 6 до 12 процедур.
Экспресс-процедура для моментального омолаживающего эффекта; птоз тканей; появившиеся признаки старения:морщины, складки, отечность; профилактика преждевременного старения кожи;понижение упругости лица и шеи; тусклая кожа; недостаток кислорода; потеря тургора; последствия стресса.
Наличие на коже острых инфекционно-аллергических высыпаний (экземы, пиодермии, герпес и др.); повышенная температура;обострение хронических заболеваний; хрупкость сосудов; наличие большого количества родинок и папиллом на лице; после проведения срединных и глубоких химических пилингов; наличие онкологических заболеваний,острого неврита лицевых нервов, гипертонической болезнии и заболеваний свертывающей системы крови.
Рекомендуется 2-3 раза в год проходить интенсивный курс массажа 10-12 процедур 2-3 раза в неделю. Для поддержания достигнутого результата рекомендуются поддерживающие сеансы массажа 1-2 раза в месяц.
Массаж лица работает как натуральный лифтинг без химического воздействия, эффективно поддерживая овал. Сразу после первой процедуры улучшается цвет лица, кожа становится сияющей, улучшается тонус тканей, снимается мышечное напряжение.
Фитнес для тела состоит из комплекса движений, способствующих укреплению и оздоровлению организма.
Перед тем, как записаться на массаж лица, удостоверьтесь, что нижеприведённый список...
Стресс оказывает негативное влияние на организм в целом и на состояние кожи, в частности.